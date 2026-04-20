Bağışlanan arsa yaşlılara yuva oldu

Aydın'da yaşayan Biçer ailesinin yıllar önce aldığı o karar, bugün anlamını katbekat artırdı. Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan 4 bin 434 metrekarelik değerli arsalarını huzurevi yapılması için bağışlayan aile, bir ömre sığmayacak bir iyiliğe imza attı.

140 KİŞİLİK KAPASİTE

1993 yılında bu arsa üzerine inşa edilen huzurevi, uzun yıllar boyunca 140 yaşlıya yuva oldu. Ancak 2023 yılında yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenince bina yıkıldı. 2024 yılında başlatılan çalışmalarla huzurevi, bu kez daha modern, daha güvenli ve daha güçlü bir yapı olarak yeniden inşa edildi. Kapılarını yeniden açan huzurevi, ilk sakinlerini çiçeklerle karşıladı. Geçici olarak Sultanhisar'daki yaşlı bakımevinde kalan 30 kişi, yıllar sonra yeniden kendi yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Açılışta en anlamlı anlardan biri ise bağışçı aile fertlerinin orada olmasıydı. Aydın Belediye Başkanlığı görevini 1980-1989 yılları arasında yürüten merhum Nevzat Biçer'in kardeşleri Necdet Biçer (87) ve Nihat Biçer (83), yaşlıların sevincine ortak oldu.