İncirliova’ya yeni sosyal yaşam alanı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye değer katacak projelerine bir yenisini daha ekledi. Dereağzı Mahallesi'nde yapımına başlanan Tandır Restoran ve Kahvaltı Salonu projesi, doğayla iç içe konumu ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. 300 yılı aşkın geçmişe sahip Tarihi Çatma Köprüsü'nün hemen yanında yükselen tesis, hem İncirliovalılar hem de çevre ilçelerden gelecek vatandaşlar için yeni cazibe merkezi olacak. Başkan Kaya'nın öncülüğünde hayata geçirilen projede inşaat çalışmaları başladı. Doğa ile tarihin buluştuğu özel noktada inşa edilen tesis, vatandaşlara huzurlu bir sosyal yaşam alanı sunacak.

TARİHE YAKIŞAN PROJE

Proje kapsamında ailelerin keyifli vakit geçirebileceği modern bir ortam oluşturulurken, geleneksel tandır lezzetleri de misafirlerle buluşacak. Bölgenin doğal yapısını koruyarak hazırlanan proje, hem sosyal yaşamı canlandıracak hem de ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacak.