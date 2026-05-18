16 yaşındaki Efe traktörün altında can verdi

AYDIN'IN Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki Efe Çobanoğlu yaşamını yitirdi. Kaza, Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kazanın ardından devrilen traktörün altında kalan Efe Çobanoğlu ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen genç çocuk kurtarılamadı. Henüz 16 yaşında yaşamını yitiren Efe'nin acı haberi ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Efe Çobanoğlu'nun cenazesi, Çamköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.