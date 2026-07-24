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Haberler Aydın Aydın'da 'Teslim ol' çağrısına kurşunla karşılık verdi! Firari hükümlü bakın nasıl yakalandı...

Aydın'da 'Teslim ol' çağrısına kurşunla karşılık verdi! Firari hükümlü bakın nasıl yakalandı...

Aydın'da hakkında 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen firari hükümlü, Özel Harekat polisinin de katıldığı İHA destekli operasyonda 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından teslim olan şüphelinin evinde silah ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'silahlı tehdit' suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan firari hükümlü S.O.K.'nin Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

S.O.K.'nin yakalanması için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İHA destekli operasyon düzenlendi.

Polisin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık veren S.O.K., çatışmanın ardından teslim oldu. S.O.K.'nin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 29 dolu ve 4 boş tüfek kartuşu ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan S.O.K., cezaevine teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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