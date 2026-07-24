Aydın'da 'Teslim ol' çağrısına kurşunla karşılık verdi! Firari hükümlü bakın nasıl yakalandı...

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'silahlı tehdit' suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan firari hükümlü S.O.K.'nin Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.