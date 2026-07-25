Aydın Büyükşehir'in ücretsiz voleybol kurslarına yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve keyifli bir şekilde geçirmesi amacıyla hayata geçirilen Yaz Dönemi Etkinlikleri, birbirinden farklı branşlarda gerçekleştirilen eğitimlerle devam ediyor. Yüzlerce çocuğun ücretsiz olarak katıldığı etkinlikler kapsamında düzenlenen voleybol kursları, minik sporcuların yoğun ilgisini görüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen voleybol eğitimlerinde çocuklar, sporun temel tekniklerini öğrenirken takım ruhu, disiplin, dayanışma ve fair-play anlayışını da kazanıyor. Voleybol eğitimleri çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu kurslar, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.