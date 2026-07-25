Aydın yönetiminde yeni dönem başladı

CUMHURİYET Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından Aydın İl Başkanlığı'nda beklenen devir teslim gerçekleşti. Eski yönetim parti binasını boşaltırken, il başkanlığının anahtarı yeni yönetime teslim edildi. Süha Bayırlı'nın yönetim kurulunda yer alan Arif Kunur, devir teslimin sorunsuz tamamlandığını açıkladı. Daha önce mutlak butlan kararı sonrasında görevden alınan Hikmet Saatçı ve yönetimi, öğle saatlerinde il başkanlığı binasını boşalttı. Akşam saatlerinde ise eski yönetim ile yeni yönetim bir araya gelerek il başkanlığının anahtarını ve resmi evrakları teslim etti.