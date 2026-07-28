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Haberler Aydın Aydın'da kedi kurtarmaya gelmişlerdi! AVM yangınına anında müdahale edildi

Aydın'da kedi kurtarmaya gelmişlerdi! AVM yangınına anında müdahale edildi

Son dakika: Aydın’ın Efeler ilçesinde yeni açılması planlanan Perande Alışveriş Merkezi’nde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın, bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangın, büyümeden önlenirken olası bir facianın da önüne geçildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da kedi kurtarmaya gelmişlerdi! AVM yangınına anında müdahale edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmete girmeye hazırlanan Perande Alışveriş Merkezi'nde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın, tesadüfen olay yerinde bulunan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın’da kedi kurtarmaya gelmişlerdi! AVM yangınına anında müdahale edildi

Yangın, Ramazan Paşa Mahallesi Yağcılariçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni şubesi açılacak Perande Alışveriş Merkezi'nde yürütülen tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, işletme tabelasının arkasında bulunan kuş yuvalarını tutuşturdu. Alevlerin kısa sürede dış cephe kaplamasında kullanılan strafor malzemeye sıçramasıyla yangın büyüdü. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahipleri, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı bölgede bir apartmanda mahsur kalan kediyi kurtarmak için görev yapan itfaiye ekipleri, yangına vakit kaybetmeden müdahale etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Hızlı müdahale sayesinde yangının tüm iş yerine yayılması önlenirken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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