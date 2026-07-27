Aydın'da mezarlıkta şaşkına çeviren olay: Gördüklerim karşısında adeta şoktayım





"DUYAN, KULAKLARINA İNANAMAYIP GÖRMEYE GİDİYOR"

Olayı duyunca çok şaşırdığını ve aylardır sahibinin mezarının başında bekleyen kediyi görmek için mezarlığa gittiğini belirten Aydınlı vatandaş Hakan Başlık, "Bir arkadaşımın cenazesi için gelmiştim. Bu olayı duyunca kedinin beklediği yere gittim. Gerçekten de bir mezarın başından hiç ayrılmadığını gördüm. Aylardır ölen sahibinin mezarının başında yatıyormuş. Kendisine su ve yem verdik. Gördüklerim karşısında adeta şoktayım" dedi.

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