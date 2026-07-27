Damadını tüfek ile vurdu

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine giden G.B, çıkan tartışmanın ardından kayınpederi M.Ö. tarafından tüfekle vurularak yaralandı. Çapahasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre G.B.'nin tehdit içerikli sözler söylemesiyle gerginlik arttı. M.Ö.'nün tüfekle ateş etmesi sonucu ayağından yaralanan G.B, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.