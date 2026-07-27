Tornavidalı saldırgan cezaevine gönderildi

Aydın
'ın Efeler
ilçesinde eşi B.T.'yi tornavidayla yaraladığı iddia edilen İ.T, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, İ.T. ile eşi B.T.'nin yolda karşılaşmasının ardından çıkan tartışmayla başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.T, yanında bulunan tornavidayla eşine saldırarak vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederken, polis ekipleri İ.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.