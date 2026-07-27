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Haberler Aydın Tornavidalı saldırgan cezaevine gönderildi

Tornavidalı saldırgan cezaevine gönderildi

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Tornavidalı saldırgan cezaevine gönderildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde eşi B.T.'yi tornavidayla yaraladığı iddia edilen İ.T, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, İ.T. ile eşi B.T.'nin yolda karşılaşmasının ardından çıkan tartışmayla başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.T, yanında bulunan tornavidayla eşine saldırarak vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederken, polis ekipleri İ.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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