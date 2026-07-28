Aydın'da zeytinlik yangını: 200 zeytin ağacı küle döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 200 zeytin ağacı zarar görürken, alevlerle mücadeleye destek veren 2 vatandaş dumandan etkilendi.
200 ZEYTİN AĞACI KÜLE DÖNDÜ
Yangın, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş alana yayılırken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, UMKE ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tankerleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti.
Tutuşan zeytin ağaçları sebebiyle alevler adeta geceyi aydınlatırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarına destek veren 2 vatandaş da dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelere göre yangında yaklaşık 200 zeytin ağacı küle dönerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.