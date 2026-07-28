Aydın'da zeytinlik yangını: 200 zeytin ağacı küle döndü

200 ZEYTİN AĞACI KÜLE DÖNDÜ



Yangın, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş alana yayılırken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, UMKE ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tankerleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti.