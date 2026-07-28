Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Aydın
'ın Germencik
ilçesindeki Selatin Tüneli çıkışında Ç.Ç. (28) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ö.T. idaresindeki kamyona henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araç içinde sıkışırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Aydın'ın (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ç.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. (1) ve N.Ç. (4) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.