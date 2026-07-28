Rapçi Blok3’e suikast önlendi

İstanbul Beşiktaş'ta bir ay önce gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü'nde meydana gelen kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 86 mermi ile birlikte yakalanan şüphelilerin 'Blok3' sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.

PLAN HAZIRLAMIŞLAR

Yapılan incelemede şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları, Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın'la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi. Şüphelilerin Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı otomobiller gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum'a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.