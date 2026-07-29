Aydın İtfaiyesi bu yaz alevlere geçit vermedi

Aydın
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, sıcak havaların etkisiyle artan yangınlara karşı büyük mücadele veriyor. Son 8 günde kent genelinde çıkan 445 yangına müdahale eden ateş savaşçıları, alevlerin büyümesini önlemek için gece gündüz görev yaptı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan Büyükşehir itfaiyesi, gelen ihbarların ardından kısa sürede olay noktalarına ulaştı. Güçlü filosu ve deneyimli personeliyle önce çıkan ekipler, özellikle yaz aylarında yükselen yangın riskine karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.