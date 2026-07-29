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Haberler Aydın Kuşadası'nda trafikte dehşet: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya 2 gözaltı!

Kuşadası'nda trafikte dehşet: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya 2 gözaltı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Turgut Özal Caddesi'nde trafikte tartışan otomobil sürücüleri ve beraberindekiler araçlarından inerek birbirine yumruk ve tekmele saldırdı; o anlar ise çevredeki bir araç kamerasına yansıdı.

DHA

Giriş Tarihi:

Kuşadası’nda trafikte dehşet: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya 2 gözaltı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte kavga eden otomobil sürücüsü Özgür D. ve yanındaki akrabası Çağrı D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi ile diğer araç sürücüsüne toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulup, araçları trafikten 60 aynı süreyle menedildi. Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, dün, trafikte tartışan 2 otomobil sürücüsü araçlarında inerek kavga etti. Kavgaya araçlardaki diğer kişiler de karıştı. Birbirine yumruk ve tekme atan grubu, çevredekiler ayırdı. Kavga araç kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla otomobil sürücüsü Özgür D. ve yanındaki akrabası Çağrı D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçların 60 gün trafikten menedildiği, sürücülerinin ehliyetine ise 60 gün süreyle el konulduğu belirtildi. Ayrıca Özgür D. ve Çağrı D. ile kavgaya karışan diğer araç sürücüsü T.D.'ye toplam 540 bin lira para cezası kesildi.

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