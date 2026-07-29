Söke’de yeni yaşam merkezi inşa ediliyor

Aydın
'ın Söke
ilçesinde, Söke Belediyesi'ne ait arazi üzerinde yükselecek proje için yapı ruhsatının alınmasının ardından süreç hız kazandı. Sökeli hayırsever iş insanları Suat Özdemir ve Fani Çelik'in katkılarıyla hayata geçirilen projede artık sahada çalışma dönemi başladı. Mahallenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Çok Amaçlı Kültür ve Taziye Evi Projesi'nde ilk kazma vurulurken, inşaat çalışmalarında ilk kazma vuruldu. İnşaatın ilk gününde Söke Belediye Başkanı AK Partili Dr. Mustafa İberya Arıkan, proje alanında incelemelerde bulundu. Başkan Arıkan, "Proje tamamlandığında, yalnızca Fevzipaşa'nın değil, çevre mahallelerin de faydalanabileceği önemli bir sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek" dedi.