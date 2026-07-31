Aydın'da orman yangınında müdahale sürüyor: Aydın Valisi Dr. Osman Varol bölgede incelemelerde bulundu

Son dakika: Çine 'de orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Mutaflar ve Tatarmemişler mahallelerini tehdit ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol da yangın sahasında incelemelerde bulundu.

Yangın, 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, alevlerin Mutaflar ve Tatarmemişler mahallelerine kadar ulaştı. Yangının ilk saatlerinde bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin desteği sağlanamazken karadan ekiplerin mücadelesi yoğun şekilde gece boyunca sürdü.

Aydın Valiliği koordinesinde sürdürülen çalışmalarda sahada 478 personel, 153 kara aracı ile 5 helikopter ve 3 uçak olmak üzere 8 hava aracı görev yaptığı kaydedildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Valisi Dr. Osman Varol, söndürme ve koordinasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Devlet Su İşleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine Belediyesi, Söke Belediyesi, Efeler Belediyesi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak katıldığı belirtildi.