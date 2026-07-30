Çinli rüzgar devi Çine’ye geldi

Aydın'ın sanayi geleceği açısından büyük önem taşıyan yatırım için Çin merkezli rüzgar türbini üreticisi bir firmanın Türkiye'deki yer seçimi çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Firma yetkililerinin, yatırım için Çine OSB ve Bandırma OSB arasında değerlendirme yaptığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde Çine OSB'nin sahip olduğu güçlü altyapı, lojistik avantajları ve Güllük Limanı'na olan bağlantısı nedeniyle önemli bir avantaj yakaladığı ifade edildi.

MODERN ALTYAPI

Yeşil OSB sertifikasına sahip olan Çine OSB; bünyesinde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu, itfaiye birimi ve karakol gibi hizmetlerle yatırımcılar için güvenli ve sürdürülebilir bir üretim ortamı sunuyor. Sanayi bölgesinin hazır altyapısı ve ulaşım imkanlarının, dev yatırımın Çine'ye yönelmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

NİHAİ KARAR AĞUSTOSTA

Çinli firmanın geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen heyetiyle hem Çine OSB hem de Bandırma OSB'de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Yer seçimi ve fizibilite çalışmalarının devam ettiği yatırım için nihai kararın Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Kararın Çine lehine çıkması halinde bölge, rüzgar enerjisi sektöründe uluslararası ölçekte önemli bir üretim merkezlerinden biri olma yolunda büyük bir adım atacak.

EKONOMİYE DEV KATKI

Planlanan yatırım kapsamında 125 bin metrekareyi aşan bir alanda rüzgar türbini kanadı üretim tesisi kurulması hedefleniyor. Tesiste üretilecek ürünlerde en az yüzde 65 yerlilik oranına ulaşılması planlanırken, yatırımın bölge ekonomisine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.