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Hayat kurtaran cihazlar hizmette

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Hayat kurtaran cihazlar hizmette
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ani kalp durmalarında sağlık ekipleri ulaşana kadar geçen kritik sürede hızlı müdahaleyi sağlamak amacıyla önemli bir uygulamayı başlattı. Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu üç noktada kullanıma sunuldu. Ani kalp durmalarında olay yerinde yapılacak ilk müdahalenin daha hızlı ve etkili gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında OED cihazları, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı, Kuşadası Kaymakamlığı önü ve Nazilli Belediyesi önüne yerleştirildi. Acil durumlarda temel yaşam desteğine yardımcı olacak cihazlar, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede hastaya daha kısa sürede müdahale edilmesini sağlayarak yaşam zincirinin ilk halkasını güçlendirecek.
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