Kaderin böylesi! 7 yıl arayla aynı acı: Ağabeyinden sonra o da trafik kurbanı oldu!

Aydın'da kontrolden çıkan bir otomobil bekçi kulübesine girerek görev başındaki Mehmet Tunca'nın yaşamını sonlandırırken, Denizli'de ise markette unuttuğu telefonunu almak için geri dönen servis şoförü Mehmet Ak, başka bir servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Birbirinden bağımsız yaşanan iki olay, "kaderin acı oyunu" olarak hafızalara kazındı.





TELEFON SONU OLDU

Denizli'de yaşanan olayda ise 42 yaşındaki servis şoförü Mehmet Ak, işçilerin mesai bitimini beklerken yol kenarındaki bir marketten alışveriş yaptı. Alışverişini bitirdikten sonra karşıya geçtiğinde telefonunu markette unuttuğunu fark eden Ak, geri dönmek istedi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların önünden geçmeye çalışan Ak, tahliye yolunda ilerleyen başka bir servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan üç çocuk babası Mehmet Ak, hayatını kaybetti. Mehmet Ak'ın ölümü, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.