Kuşadası’nda trafik ringe döndü

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan olayda taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karışan sürücüler hakkında işlem başlattı. Kavgaya karışan sürücülere toplam 720 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu, kullandıkları araçlar ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.