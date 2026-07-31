Aydın ve Balıkesir'de orman yangını sürüyor! Ekiplerden canla başla müdahale! O bölgelere sakın yaklaşmayın

Aydın ve Balıkesir'deki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
AYDIN'DA YANGININ 2.GÜNÜ
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.
Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
BAKAN KURUM: 65 BÖLÜM AĞIR HASAR ALDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir'de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır!
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.
YANGIN BÖLGESİNDE SICAKLIK 441 DERECEYİ GÖRDÜ
Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, alevlerin önünün kesilmesi için yürütülen çalışmalarda 10. saate yaklaşıldı. Geceyi aydınlatan alevler drone ile havadan görüntülendi. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde ise sıcaklıklar dikkat çekti. Alevlerin kalbinde sıcaklıklar 441 dereceyi görürken, bölgede çalışmalar sürüyor.
GÖMEÇ'TE YANGININ 3.GÜNÜ
Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.
Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.
"YANGINLARLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz kesintisiz sürüyor" denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından devam eden yangınlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık. Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadeleri kullanıldı.
BAKAN YUMAKLI: YANGIN BÖLGELERİNE YAKLAŞMAYIN
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın bölgelerine yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yangın bölgelerinden uzak durulması gerektiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Ekiplerimize destek olalım. Orman yangınlarıyla mücadele, bilgi, tecrübe ve koordinasyon gerektiren hayati bir süreçtir. Yangın alanlarına kontrolsüz şekilde gitmek hem can güvenliğini tehlikeye atar hem de söndürme çalışmalarını yavaşlatarak ekiplerin hareket kabiliyetini olumsuz etkiler. Bu nedenle yangın bölgelerine yaklaşmayalım ve ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıralım. Yolları acil müdahale araçlarına açık tutalım. Güvenlik güçleri ve ekiplerin yönlendirmelerine mutlaka uyalım. Doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmayalım. Unutmayalım yangınla mücadelede en büyük destek, ekiplerimizin güvenli ve kesintisiz çalışabilmesini sağlamaktır."