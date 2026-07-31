Aydın'da deniz keyfi faciayla bitti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki kadın, suda fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatılırken, yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.