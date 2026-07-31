Aydın'da deniz keyfi faciayla bitti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki kadın, suda fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatılırken, yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay; Fevzipaşa mahallesi Uslu sitesi plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uslu sitesi sakinlerinden İncilay Çubukcu (70) sabah saatlerinde sitesinin plajında denize girdi. Su derinliğinin oldukça düşük ve insanı boylamayan bölümde yüzdüğü öğrenilen Çubukcu rahatsızlanarak denizde dalıp çıkmaya başladı. Durumu fark edenlerin yardımıyla yaşlı kadın plaja çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen 112 ekibinin incelemesinde Çubukcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çubukcu'nun cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının cenazesinin otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.