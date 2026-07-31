Aydın’da spor altyapısını güçlendirmek için imzalar atıldı

Aydın
'ın spor altyapısını güçlendirecek 5 ilçeye yapılacak yatırımlar için imzalar atıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan "Aydın Yatırım Sözleşmeleri" kapsamında Nazilli
, Çine
ve Kuyucak
'a yeni spor salonları yapılacak, Kuşadası Gençlik Kampı ek hizmet binasına kavuşacak, Yenipazar'daki futbol sahasına ise soyunma odalarının da yer alacağı çelik tribün inşa edilecek. İmzalanan protokolle birlikte Aydın'ın farklı ilçelerinde hayata geçirilecek spor yatırımlarının resmi süreci başlatıldı.