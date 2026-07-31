Devlet umut oldu

ÜMMÜ TEYZE İÇİN BAKANLIK DA DEVREDE

Aydın'da tuvaleti bile olmayan bir evde yaşam savaşı veren Ümmü Şahin'in (75) dramı, haberimizin ardından umut dolu bir sürece dönüştü. Belediyenin evini onardığı Ümmü Teyze'nin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi.

AİLENİN BÜYÜK DRAMI MUTLU SONUÇLANDI

Kirasını ödeyemediği için biri engelli 2 çocuğu ile evsiz kalan Aliye Gökmen'in yaşadığı zorlu süreç de devletin müdahalesiyle mutlu sonuçlandı. Evden atıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte barınacak güvenli bir yer bulamayan anne, kamu misafirhanesine yerleştirildi.