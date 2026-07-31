Zabıtayı döven kadın dilenciler tutuklandı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde Kuşadası Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü memuru E.A, ekip arkadaşlarıyla devriye görevi yaptığı sırada E.S. ve E.K'nin Atatürk Bulvarı üzerinde çocuklarıyla birlikte dilencilik yaptığını tespit etti. E.A, iki kadın dilenciyi uyarınca aralarında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bu sırada kadın dilenciler taş ve sopayla E.A'yı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kadın dilenciler kaçtı. Çalışma başlatan polis, iki kadını yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen dilenciler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.