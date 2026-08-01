Genç avukat Amerika’da hayatını kaybetti

AYDINLI genç avukat Berivan Arısoy Çağlayan, çocuklarının okul kayıt işlemleri için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. İzmir Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Arısoy ile merhume Behiye Arısoy'un kızı olan Avukat Berivan Arısoy Çağlayan, çocuklarının okul kayıtlarını yaptırmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Virginia eyaletinde aniden rahatsızlanan Çağlayan, kaldırıldığı hastanede beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Annesi Behiye Arısoy'un vefatının birinci yıl dönümüne yalnızca 10 gün kala yaşamını yitiren Berivan Arısoy Çağlayan'ın ölümü, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.