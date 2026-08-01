SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: 3 ilde yangınlar kontrol altında: Aydın ve Susurluk'ta mücadele sürüyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , " Antalya , Kocaeli ve Balıkesir 'de meydana gelen orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını ve Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın/ Çine ve Balıkesir/Susurluk yangınlarını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.





Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatan için tek bir alev kalmayana kadar sahadayız. Orman kahramanlarımız, hava ve kara unsurlarımızla birlikte yangınlara karşı aralıksız mücadele ediyor. Bu kapsamda bugün başlayan; Antalya'nın Alanya Tepe Mahallesi'ndeki, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir'in Marmamara Adası'ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın'ın Çine ilçesi ve Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınları da tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Yeşil vatan hepimizin. Lütfen; Dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir" ifadelerine yer verdi.