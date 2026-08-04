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Haberler Aydın Hatalı sollama kazasında 5 yaralı

Hatalı sollama kazasında 5 yaralı

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Giriş Tarihi: Gazete

Hatalı sollama kazasında 5 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Sailer Mahallesi'nde Beydağ yönünden Nazilli istikametine seyir halinde olan M.M. yönetimindeki kamyonet, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen A.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan M.N.Ş., F.Ş., Ö.Ş., Ö.M. ve H.M. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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