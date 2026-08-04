Kampüse yeşil dönüşüm geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde, Dünya Bankası
finansmanıyla yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi-2 (KABEV- 2) kapsamında sürdürülen çalışmaların yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üniversitede yıllık yaklaşık 36 milyon TL ekonomik kazanç ve 10 milyona yakın kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında Üniversite Hastanesi A, B ve D blokları, Tıp Fakültesi, Atatürk Kongre Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Hastane Isı Merkezi ile ilgili diğer yapılarda enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Toplam 88 bin 426 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 7 binayı kapsayan çalışma ile yıllık 23 milyon 542 bin 789 kilovatsaat seviyesindeki enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında dış cephe ve çatı yalıtımları güçlendirilecek, pencere sistemleri yenilenecek, yüksek verimli pompa ve fan sistemleri kurulacak, LED aydınlatma dönüşümü yapılacak, bina yönetim ve enerji izleme sistemleri devreye alınacak. Ayrıca otopark alanlarında kurulacak güneş enerjisi
santralleri sayesinde yıllık yaklaşık 3 milyon 213 bin 507 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilerek üniversitenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amaçlanıyor. Hastane bloklarında ise dış cephe yalıtımı, chiller ve soğutma kulelerinin yenilenmesi, ısı pompası uygulamaları, yüksek verimli kazan sistemleri, frekans kontrollü pompalar, IE4 sınıfı elektrik motorları, LED aydınlatma sistemleri ile enerji izleme altyapısı kurulacak.