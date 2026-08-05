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Haberler Aydın Arkadaşını katletmişti: Dehşette yeni gelişme!

Arkadaşını katletmişti: Dehşette yeni gelişme!

Aksaray’da bir villanın bahçesinde çıkan tartışmada arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı, kaçtığı Aydın’da polis ekiplerince yakalandı.

AA

Giriş Tarihi:

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından arkadaşı Mustafa Eriş'i (61) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan zanlı G.U'yu (38) yakalamak için çalışma başlattı.

AYDIN'DA BİR YAZLIKTA SAKLANMIŞ

Teknik takibin ardından G.U'nun, Aydın'da bir yazlıkta saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda G.U. yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan G.U. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da, 26 Temmuz'da, bir villada 6 kişilik grup yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış G.U, silahla Mustafa Eriş'i (61) yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mustafa Eriş'in (61) hayatını kaybettiği belirlemişti.



Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli G.U'yu (38) yakalamak için çalışma başlatmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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