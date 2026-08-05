Arkadaşını katletmişti: Dehşette yeni gelişme!

Teknik takibin ardından G.U'nun, Aydın'da bir yazlıkta saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda G.U. yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan G.U. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



NE OLMUŞTU?

Aksaray'da, 26 Temmuz'da, bir villada 6 kişilik grup yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış G.U, silahla Mustafa Eriş'i (61) yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mustafa Eriş'in (61) hayatını kaybettiği belirlemişti.