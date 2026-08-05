Aydın küresel pazarda büyüyor

Aydın
ekonomisi, dış ticarette sergilediği güçlü performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) faaliyet illerine göre açıkladığı 2026 yılı
Haziran ayı dış ticaret verileri, kentin ihracatta önemli bir ivme yakaladığını ortaya koydu. Aydın Sanayi Odası'nın (AYSO) değerlendirmelerine göre kent, geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 31 artırarak 175 milyon 484 bin dolara yükseltti. Aynı dönemde ithalat yüzde 19,7 artışla 32 milyon 987 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, ihracatın ithalatı katbekat aşması Aydın'ın üretim ve dış ticaret gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan tablo da dikkat çekici oldu. Ocak-Haziran döneminde Aydın'dan gerçekleştirilen ihracat 973 milyon 310 bin dolara ulaştı. Bu rakamla kent, Türkiye
'nin en fazla ihracat yapan 22'nci ili olmayı başardı. Aynı dönemde 227 milyon 286 bin dolarlık ithalat gerçekleştiren Aydın, yüzde 428,2'lik ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye'de ilk 25 ihracatçı il arasında dördüncü sırada yer aldı. Verileri değerlendiren Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Haziran ayında 145 ülkeye ihracat yapılması, firmalarımızın geniş bir coğrafyada ticari ilişki kurabildiğini gösteriyor" dedi.