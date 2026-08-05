Aydın’da anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşatanlar tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Songül Erbek (62) ile kızı Meryem (30) ve oğlu Hasan Tezcan (34), bir sitede kendilerine ait daireye izinsiz yerleştiklerini öne sürdükleri İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici tarafından darbedilip, bıçaklandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, göğsünden ağır yaralanan Hasan Tezcan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YERDE BIÇAKLADILAR

Dairelerin birinde bir kadının oturduğunu ve 3 yıldan beri de bize saldıran kişilere kira ödediğini öğrendim. Kuşadası'na bu gelişimizde de diğer daireye İlhan Dikici'nin oğlu Remzi Dikici'nin yerleştiğini gördüm. İkisi birden beni, kızımı ve oğlumu çeşitli yerlerimizden bıçaklayıp, darbetti. Kaburgamda kırık var. Ayrıca yüzüme aldığım darbe nedeniyle de bir dişim kırıldı. Oğlumun durumu daha da kötü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Meryem Tezcan ise "İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici bizi yere yatırıp, defalarca tekmeledi. Ağabeyimin sesi hiç kulaklarımdan gitmiyor. Ağabeyim yerde darbedilirken sürekli 'Tamam evler sizin olsun. Yeter ki annem ve kardeşime bir şey yapmayın' diyordu. Yaşadıklarımızı ömrümüz boyunca asla unutamayacağız" diye konuştu.

BASİT YARALAMA DEĞİL

Mağdurların avukatı Uğur Balta da "Bu kesinlikle basit bir yaralama olayı değil. 62 yaşındaki bir annenin evlatlarıyla beraber hayati bölgelerinden bıçaklandığını görüyoruz. Bu yaşam hakkına yönelmiş oldukça ağır bir saldırı. Dosyadaki mevcut deliller, mağdur beyanları ve adli raporlar birlikte değerlendirildiğinde olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.