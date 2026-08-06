Aydın’da taze incir bereketi başladı!





"HASAT DÖNEMİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"



Düzenlenen hasat şenliğine katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Buharkent olarak taze incirin ilk çıktığı, en çok tercih edilen ve markalaşan ilçesi olmaktan onur duyduyduklarını kaydeden Erol, "Sezona başladık. Bu sene kalite çok güzel müthiş. Fiyatlar beklentinin altında ancak bu yıllık bolluktan dolayı tüm ürünler ucuz. Şu anda kilogram fiyatı 60 TL. Fiyatı 60 TL'nin altına düşmediği sürece gayet iyidir. Bu sene müthiş bir rekolte var. İlekleme sezonu da çok iyi geçti ve denetlendi" diyerek son yılların en kaliteli sezonunu yaşadıklarını belirtti.



Buharkentli Ayşe-Ali ve Uğur Aktaş ailesinin tarlasında gerçekleştirilen hasat şenliğinde üreticiler de fiyatlardan ve rekolteden çok memnun olduklarını emeklerinin karşılığını aldıklarını belirttiler.



Bu yıl 19.'su gerçekleştirilen Buharkent taze incir hasat etkinliğine Belediye Başkanı Mehmet Erol'un yanısıra ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

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