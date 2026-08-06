Didim’de göçmen kaçakçılarına büyük darbe

Aydın
'ın Didim
ilçesinde 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve olay faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yaklaşık 30 metre uzağında ise terk edilmiş bir bot bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından, düzensiz göçmen geçişini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Söke
ilçesi ile İzmir
'deki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.