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Haberler Aydın Didim’de göçmen kaçakçılarına büyük darbe

Didim’de göçmen kaçakçılarına büyük darbe

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Didim’de göçmen kaçakçılarına büyük darbe
Aydın'ın Didim ilçesinde 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve olay faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yaklaşık 30 metre uzağında ise terk edilmiş bir bot bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından, düzensiz göçmen geçişini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Söke ilçesi ile İzmir'deki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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