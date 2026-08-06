Takla atan pikaptaki tarım işçileri öldü

Aydın
'ın Karacasu
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. İlker Bozdereli yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan pikap, kontrolden çıkarak takla attı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İlker Bozdereli'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Oyuklu (39) ile kardeşi Mehmet Oyuklu (37) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ali Oyuklu ile kardeşi Mehmet Oyuklu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.