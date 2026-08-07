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Haberler Aydın Aydın'da korkutan yangın! Mobilya mağazasını alevler sardı

Aydın'da korkutan yangın! Mobilya mağazasını alevler sardı

Aydın’ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren iki katlı mobilya satış mağazasında çıkan yangın, çevrede korku dolu anlara neden oldu. Binayı kısa sürede saran alevlere itfaiye ekipleri yoğun müdahalede bulunurken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

DHA

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Aydın'ın Germencik ilçesinde iki katlı bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek binayı saran alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, yangın yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Camikebir Mahallesi Meydan Sokak'taki Abdullah Teker'e ait 2 katlı bir mobilya satış mağazasında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede mağazayı sardı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Mağazadan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER YOĞUN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, alevleri 2 saatlik müdahale ile bitişikteki binalara sıçramadan söndürürken; mağazada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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