Aydın'da korkutan yangın! Mobilya mağazasını alevler sardı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki katlı bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek binayı saran alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, yangın yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.