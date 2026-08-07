Söke Belediyesi’nden can dostlara umut eli

Aydın Söke Belediyesi, sokakta yaşayan can dostların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında gelen 481 ihbar ve talebi değerlendirirken, 500 patili dostun tedavi ve bakımını başarıyla tamamladı. Aynı dönemde 174 hayvan kısırlaştırıldı, 85 patili dost ise sıcak yuvalarına kavuşturuldu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan öncülüğünde hayata geçirilen ve 4 bin 500 metrekarelik alanda hizmet veren Sevimli Patiler Sevgi Evi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan hayvanlar için güvenli bir yaşam kapısı haline geldi. Merkezde yaralı, hasta ve bakıma muhtaç hayvanların tedavi, rehabilitasyon ve bakım süreçleri uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Sadece tıbbi imkanlarla değil, fiziki yatırımlarla da büyüyen Sevimli Patiler Sevgi Evi'nde yeni gölgelik alanlar oluşturuldu. Tedavi, karantina ve geçici barınma süreçlerinde kullanılmak üzere merkeze seyyar kafesler de kazandırıldı. Söke Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sahiplendirme çalışmalarının artırılması amacıyla yatırımlarına devam ederken, modern tıbbi ekipmanlarla desteklenen merkez sayesinde her geçen gün daha fazla patili dosta umut oluyor.