Aydın'da acı olay! Domuz diye ateş etti babasını öldürdü

Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde 70 yaşındaki Kazım Dirik, 37 yaşındaki oğlu Cihan Dirik ile birlikte kendilerine ait incir bahçesinde domuz nöbeti tutuyordu.

Bir süre sonra lavabo ihtiyacını gidermek için bahçeden ayrılan yaşlı adam, geri döndüğü sırada oğlunun tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Silah sesinin ardından kanlar içinde yere yığılan Kazım Dirik için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.