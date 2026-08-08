Aydın'da acı olay! Domuz diye ateş etti babasını öldürdü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 70 yaşındaki Kazım Dirik, 37 yaşındaki oğlu Cihan Dirik ile birlikte kendilerine ait incir bahçesinde domuz nöbeti tutuyordu.
Bir süre sonra lavabo ihtiyacını gidermek için bahçeden ayrılan yaşlı adam, geri döndüğü sırada oğlunun tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Silah sesinin ardından kanlar içinde yere yığılan Kazım Dirik için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
'DOMUZ ZANNETTİM'
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Dirik, yaşam savaşını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cihan Dirik, babasını domuz sanarak vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cihan Dirik, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.