Çine’de yaralar devlet eliyle sarılıyor

Aydın'ın Çine ilçesinde, 30 Temmuz'da Kavşıt Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerine kadar yayılan yangında çok sayıda ev, ağıl ve tarım alanı zarar görmüş, hayvanlar telef olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile Aydın Valisi Osman Varol, Çine'de binlerce dönüm alanı küle çeviren orman yangınının etkilediği mahallelerde incelemelerde bulundu. Heyet, yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunulduğu, vatandaşların taleplerinin dinlendiği ve bölgede sürdürülecek çalışmaların ele alındığı belirtilerek, mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.