İncirde bolluk yılı

Aydın'ın verimli topraklarında yetişen taze incirin en erken hasat edildiği yer olan Buharkent'te incir hasat sezonu başladı. Doğal aroması, eşsiz tadı ve uzun raf ömrüyle fark oluşturan Buharkent inciri, bu yıl da kalitesiyle hem iç pazarda hem de ihracatta dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon boyunca sabah saat 05:00 sıralarında başlayan incir hasat mesaisi aşırı sıcak nedeniyle saat 11.00 civarında tamamlanıyor.

Şenlik havasında geçen hasat işlemi genellikle kadınlar tarafından yapılıyor. Aydın'ın verimli topraklarında yetişen taze incirin en erken hasat edildiği ve toptan ticaretinin yapıldığı Türkiye'deki tek yer olan Buharkent'te şu sıralar yediden yetmişe herkes incir işi ile uğraşıyor. Aroması, lezzeti ve tazeliği ile en çok tercih edilen sarı lop incir türleri arasında yer alan ve iklim yapısı ile Türkiye'de diğer bölgelere göre hasadı 15 gün önce yapılan Buharkent taze inciri, yıllık yaklaşık 30-35 bin ton üretim kapasitesi ile hem yurt içi hem de yurt dışında büyük rağbet görüyor. Buharkent, incir üretiminde sadece erkenciliğiyle değil, aynı zamanda ürün kalitesi ve üretim kapasitesiyle de bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Düzenlenen hasat şenliğine katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Buharkent olarak taze incirin ilk çıktığı, en çok tercih edilen ve markalaşan ilçesi olmaktan onur duyduyduklarını kaydeden Erol, "Sezona başladık. Bu sene kalite çok güzel müthiş. Fiyatlar beklentinin altında ancak bu yıllık bolluktan dolayı tüm ürünler ucuz. Şu anda kilogram fiyatı 60 TL. Fiyatı 60 TL'nin altına düşmediği sürece gayet iyidir. Bu sene müthiş bir rekolte var. İlekleme sezonu da çok iyi geçti ve denetlendi" diyerek son yılların en kaliteli sezonunu yaşadıklarını belirtti.