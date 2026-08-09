Genç motosikletli kaza kurbanı oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki Mustafa Alp Akçay, önünde ilerleyen Y.Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan genç sürücü, aynı yönde ilerleyen S.Y. idaresindeki kamyonun altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Alp Akçay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa'nın hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınları başta olmak üzere Nazilli'de büyük üzüntüye neden oldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.Y. ile kamyon sürücüsü S.Y., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.