Plaj faresi tutuklandı

Kuşadası'nda günlerdir sahilde tatilcilerin çantalarını ve değerli eşyalarını hedef alan hırsız, jandarmanın titiz çalışmasıyla suçüstü yakalandı. Güzelçamlı Mahallesi'nde son bir haftada peş peşe yaşanan hırsızlık olayları, tatilcileri tedirgin etti. Özellikle sahil hattında meydana gelen olayların ardından jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İhbarları tek tek değerlendiren ekipler, bölgede güvenlik kameraları ve elde edilen diğer bilgiler üzerinden şüpheli T.O'yu (47) adım adım takibe aldı. Ekiplerin operasyonunda şüpheli, hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelinin çalıntı eşyaları saklandığı yerde, 6 adet son model iPhone cep telefonu, 700 bin lira değerinde elektronik eşya, 900 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 1 milyon 750 bin lira değerinde döviz olmak üzere toplam 3 milyon 850 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.