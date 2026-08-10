ADÜ aday öğrencilere çağrıda bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), tercih döneminde üniversite adayı gençlere yönelik yaptığı paylaşımla güçlü akademik kadrosu, geniş eğitim ağı ve on binlerce öğrencisiyle aday öğrencileri ADÜ ailesine davet etti. Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte aday öğrenciler için tercih heyecanı sürerken, üniversite de gençlere yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. ADÜ aday öğrencilere "Güçlü bir üniversite seni bekliyor" mesajı verdi.

VERİLERİ PAYLAŞTI

Köklü geçmişi ve geniş eğitim ağıyla Aydın'ın önemli yükseköğretim kurumlarından biri olan ADÜ'de toplam 42 bin 603 öğrenci eğitim görüyor. Üniversitede 23 bin 795 lisans, 15 bin 15 ön lisans, 2 bin 577 yüksek lisans ve 525 doktora öğrencisi bulunurken, 691 uluslararası öğrenci de eğitim hayatını ADÜ'de sürdürüyor. ADÜ'nün paylaştığı verilere göre üniversitenin akademik kadrosunda 517 profesör, 250 doçent, 406 doktor öğretim üyesi, 363 öğretim görevlisi ve 349 araştırma görevlisi görev yapıyor. Akademik kadrosu toplam bin 885 kişiden oluşan üniversite bünyesinde ayrıca 20 fakülte, 19 meslek yüksekokulu, 32 araştırma merkezi, 3 enstitü ve 2 yüksekokul olmak üzere toplam 76 akademik birim bulunuyor. Tercih döneminde aday öğrencilerle buluşmayı hedefleyen ADÜ, paylaştığı verilerle gençlere üniversitenin akademik ve eğitim imkanlarını aktarırken, onları üniversite ailesinin bir parçası olmaya davet etti.