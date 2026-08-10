Aydın’ın 17 ilçesinde çiftçi buluşması

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretici odaklı çalışmaları kapsamında 85 haftadır sürdürülen haftalık buluşmalar ile Aydın'ın 17 ilçesindeki üreticilerle bir araya gelen ekipler, sahadaki sorun, talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Koçarlı İlçe Müdürlüğü tarafından Gaffarlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul ve Koçarlı İlçe Müdürü İbrahim Selli katıldı. Buluşmada üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, bölgede yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. Buluşmada, dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli Aydın incirinin kalite ve marka değerinin korunmasına yönelik üreticilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; ilek arıcılığında sürdürülebilirlik, doğru ilekleme uygulamaları, hijyenik kurutma ve depolama süreçleri ile kaliteli üretimin önemi anlatıldı.