Haberler Aydın Kuşadası soruşturmasında şoke eden detay: Ofisten 500 bin sterlinlik Londra konut sözleşmesi çıktı Kuşadası soruşturmasında şoke eden detay: Ofisten 500 bin sterlinlik Londra konut sözleşmesi çıktı Kuşadası Belediyesi’nde rüşvet soruşturması kapsamında Bülent Tezcan’ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve eşi Umut Yaşar’ın ofisinde yapılan aramada, Londra’dan 500 bin sterline satın alındığı iddia edilen bir konuta ait satış sözleşmesi bulundu. Çiftin yurt dışında olduğu belirtilirken, bu evin nasıl alındığı araştırılıyor. İHSAN KARATAŞ









Aydın Kuşadası Belediyesi'nde avukat olarak görev yapan Ezgi Tezcan Yaşar ile eşi Umut Yaşar'ın ofisindeki aramada, İngiltere'nin başkenti Londra'da 500 bin sterline yaklaşık 32 milyon 175 bin TL'ye satın alındığı öne sürülen bir konuta ait satış sözleşmesi bulundu. Hakkında gözaltı kararı bulunan çiftin yurt dışında olduğu belirtilirken, milyonlarca liralık taşınmazın edinilme süreci ve kaynağı soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Öte yandan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının avukatı, gündeme gelen Londra'daki gayrimenkulün satın alınmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

DETAYLI ARAŞTIRILACAK

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında dikkat çeken yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile eşi Avukat Umut Yaşar'ın Kuşadası'ndaki ofisinde arama gerçekleştirildi. Aramada, çok sayıda belgeye ve bilgisayarlara el konulurken çiftin Londra'da 500 bin sterline satın aldığı öne sürülen bir konuta ilişkin satış sözleşmesinin bulunduğu öğrenildi. 500 bin sterlinlik bedelin güncel kur üzerinden yaklaşık 32 milyon 175 bin TL seviyesinde olduğu ifade edildi. Çiftin hesaplarında bu miktarda para hareketinin olup olmadığı, paranın Londra'ya nasıl çıkartıldığı ve satışın ne şekilde gerçekleştirildiği incelenmeye başlandı.