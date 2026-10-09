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Haberler Aydın SON DAKİKA: AYDIN - İZMİR OTOBANINDA KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

SON DAKİKA: AYDIN - İZMİR OTOBANINDA KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika: Aydın-İzmir otobanında yolcu otobüsü ile midibüs çarpıştı: 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, Polonyalı turist grubundan 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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Son dakika: Aydın-İzmir otobanında turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile midibüs çarpıştı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, Polonyalı turist grubundan 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan tur otobüsü, Aydın istikametine seyrettiği sırada iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden bir midibüs ile çarpışması sonucu her iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.



Kazada midibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken otobüste bulunan yolculardan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından yola çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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