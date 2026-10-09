SON DAKİKA: AYDIN - İZMİR OTOBANINDA KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika: Aydın- İzmir otobanında turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile midibüs çarpıştı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, Polonyalı turist grubundan 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.





Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan tur otobüsü, Aydın istikametine seyrettiği sırada iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden bir midibüs ile çarpışması sonucu her iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.