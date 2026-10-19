Anne ve babasının acısına dayanamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde birkaç ay önce anne ve babasını bıçaklanarak öldürülmüş halde bulan Dr. Ahmet Çakaloğlu (58), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir Ege Üniversitesi'nde tedavi gören Çakaloğlu'nun vefatı, ailesini kaybettiği cinayetin ardından sevenlerine yeni bir acı yaşattı. Çifte cinayet, 9 Şubat'ta Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki iki katlı evde işlendi. Anne ve babasından haber alamayınca eve giden Dr. Ahmet Çakaloğlu, 79 yaşındaki çifti kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Turgut Çakaloğlu'nun 15, Nuran Çakaloğlu'nun ise 10 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Cinayet zanlısı Şadi Hafız, olaydan 14 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Anne ve babasının cenazesinde tabutlarına sarılarak gözyaşı döken doktorun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yayınladığı taziye mesajında "Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerimizden Dr. Ahmet Çakaloğlu'nun vefat etmiş olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hekimimize Allah'tan rahmet, sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.