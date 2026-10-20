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Didim’de 39 göçmen yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Didim’de 39 göçmen yakalandı

AYDIN'IN Didim ilçesinde yurt dışına çıkış hazırlığında olan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkış hazırlığında olan, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kara üzerindeki 12 Filistin, 4 Senegal, 4 Mali, 3 Kongo, 2 Fildişi Sahilleri, 2 Kamerun, 2 Angola, 1 Sudan uyruklu (9'u çocuk) toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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