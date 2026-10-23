Aydın’da yasak aşk skandalı! Sevgilisinin evinde eşine yakalandı

Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinin evine giden Ü.S., burada eşiyle karşılaşınca tartışma yaşadı. Eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, daha sonra eşini İncirliova'da bırakıp sevgilisi Z.S.'yi de yanına alarak otomobiliyle Efeler yönüne hareket etti.